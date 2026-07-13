Intervenuto nel corso di una tavola rotonda organizzata da Banca Ifis, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha sottolineato le peculiarità nella gestione di una squadra di calcio usando una metafora particoalre: "Gestire un club è come scalare due montagne contemporaneamente: quella dei risultati sportivi e quella dei risultati finanziari. Se perdi il passo su una, lo perdi anche sull’altra": Questo perché, oltre ai piazzamenti in campionato e al percorso nei tornei, a determinare il conto economico delle società calcistiche sono sempre più gli sponsor, la vendita di licenze, la biglietteria e le entrate da match day.

Non siamo più ai tempi di Berlusconi e Moratti

Il Milan ha portato i propri ricavi commerciali a 152 milioni, dieci più dell’Inter. La Juventus è a quota 115 milioni. A livello europeo, il settore commerciale pesa ormai per il 43% sui ricavi delle società. Un modello profondamente cambiato rispetto all’epoca delle grandi proprietà personali. "Non siamo più nel mondo di Berlusconi e Moratti. Oggi certi aumenti di capitale sarebbero impossibili", dice Scaroni nelle riportate da Affari&Finanza. C'è pure un cenno al nuovo stadio: "La nuova arena di San Siro, realizzata insieme da Milan e Inter, sarà la più bella d’Europa. RedBird, fondo proprietario del nostro club, ha esperienza in questo settore, non è solo un investitore finanziario".