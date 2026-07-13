Nuova esperienza per Matteo Spinaccé, che giocherà nel Mantova nella prossima stagione. L'operazione è stata definitiva con la formula del prestito. Di seguito la nota del club virgiliano: "Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006 di proprietà dell'Internazionale FC.
Spinaccè approda in BiancoRosso con la formula del trasferimento a titolo temporaneo. Punta centrale, nato a Pordenone, lo scorso anno si è messo in mostra nella formazione nerazzurra Under 23 (Lega Pro) collezionando 26 presenze, con 6 reti e 2 assist. Convocato da mister Chivu in Prima Squadra, ha esordito negli Ottavi di Coppa Italia, contro il Venezia. Benvenuto a Mantova Matteo, ci vediamo al Martelli Pata Stadium!

Sezione: Mercato / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 18:31
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione