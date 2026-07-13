Nuova esperienza per Matteo Spinaccé, che giocherà nel Mantova nella prossima stagione. L'operazione è stata definitiva con la formula del prestito. Di seguito la nota del club virgiliano: "Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006 di proprietà dell'Internazionale FC.

Spinaccè approda in BiancoRosso con la formula del trasferimento a titolo temporaneo. Punta centrale, nato a Pordenone, lo scorso anno si è messo in mostra nella formazione nerazzurra Under 23 (Lega Pro) collezionando 26 presenze, con 6 reti e 2 assist. Convocato da mister Chivu in Prima Squadra, ha esordito negli Ottavi di Coppa Italia, contro il Venezia. Benvenuto a Mantova Matteo, ci vediamo al Martelli Pata Stadium!