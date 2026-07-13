Il futuro di Romelu Lukaku continua ad alimentare indiscrezioni di mercato dopo l'ottimo Mondiale disputato con il Belgio, chiuso con tre reti e un ruolo da protagonista nel cammino fino ai quarti di finale.

Nelle ultime ore il nome dell'attaccante è stato accostato al Besiktas, oggi guidato da Vincenzo Italiano, ma a fare chiarezza è intervenuto direttamente il suo procuratore, Federico Pastorello.

"Mai parlato con il Besiktas"

Intervistato da 365scores.com, l'agente del centravanti ha smentito categoricamente qualsiasi trattativa con il club turco.

"Non ho mai parlato con i dirigenti del Besiktas riguardo a Romelu Lukaku".

Pastorello ha poi ribadito che tutte le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sono prive di fondamento.

"Tutte le voci su trattative o contatti con la dirigenza del Besiktas sono completamente false e nessun contatto di questo tipo ha avuto luogo."

"Nessuna intenzione di trasferirsi"

L'agente ha infine escluso qualsiasi possibilità di vedere Lukaku con la maglia bianconera.

"Lukaku non ha alcuna intenzione di trasferirsi al Besiktas e tutto ciò che si dice al riguardo sono soltanto voci infondate."