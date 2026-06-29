Il Lago di Brienz, uno dei laghi della regione di Interlaken, fa da scenario al nuovo spot pubblicitario che vede protagonisti Michelle Hunziker e Yann Sommer, portiere prossimo a lasciare l'Inter, in qualità di brand ambassador di Svizzera Turismo. I due intraprendono un viaggio nei luoghi del cuore che hanno contribuito a plasmare “chi sono veramente”. All'interno di uno spot che mostra una Svizzera autentica e sorprendente, Sommer si diletta in una scena particolare, che lo vede intento nell'atto di infornare alcune pagnotte.