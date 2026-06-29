Il Lago di Brienz, uno dei laghi della regione di Interlaken, fa da scenario al nuovo spot pubblicitario che vede protagonisti Michelle Hunziker e Yann Sommer, portiere prossimo a lasciare l'Inter, in qualità di brand ambassador di Svizzera Turismo. I due intraprendono un viaggio nei luoghi del cuore che hanno contribuito a plasmare “chi sono veramente”. All'interno di uno spot che mostra una Svizzera autentica e sorprendente, Sommer si diletta in una scena particolare, che lo vede intento nell'atto di infornare alcune pagnotte. 

VIDEO - Lo spot di Yann Sommer e Michelle Hunziker
Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 12:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.