C'è una certezza che accompagna ogni tifoso dell'Inter: il calciomercato non è mai una semplice sessione di trattative. È una montagna russa di colpi di scena, illusioni e imprevisti che si ripete puntualmente ogni estate e ogni inverno. Se qualcuno decidesse di trasformarlo in una serie Netflix, probabilmente non servirebbe nemmeno inventare la trama. Basterebbe raccontare la realtà. E forse neanche gli sceneggiatori di Stranger Things riuscirebbero a immaginare una successione di eventi così imprevedibile.
L'ennesima dimostrazione è arrivata in queste settimane. Prima Palestra, praticamente a un passo dall'Inter, poi sfumato quando sembrava ormai tutto fatto. Successivamente il caso Khalaili, fermato dagli accertamenti medici che hanno inevitabilmente messo tutto in stand-by.
Ed è proprio da qui che bisogna partire. Prima del mercato, prima delle strategie e prima delle delusioni sportive, c'è la persona. Il primo pensiero va a Khalaili e alla sua salute. Al di là dei colori e della fede calcistica, la speranza è che gli esami possano chiarire presto la situazione e che un ragazzo di appena 22 anni possa stare bene. È l'unica cosa che conta davvero.
Dal punto di vista sportivo, però, è inevitabile riconoscere che quella di oggi sarà una conferenza stampa particolarmente delicata per il presidente Marotta. Le domande non mancheranno e spiegare una situazione così intricata, così come quello che è accaduto e non è accaduto fin qui, non sarà semplice.
Un pensiero va anche a Chivu. Il tecnico nerazzurro si ritrova ad affrontare un'altra estate tutt'altro che tranquilla. Già lo scorso anno la preparazione della stagione era stata caratterizzata da ostacoli e imprevisti, e anche questa volta i presupposti fanno pensare ad un percorso in salita.
Eppure, se c'è una speranza alla quale può aggrapparsi il popolo nerazzurro, è proprio questa: che anche stavolta, nonostante le difficoltà, si riesca a trovare la strada giusta. Perché soffrire sembra quasi essere una componente del DNA interista. E se il finale dovesse essere lo stesso della scorsa stagione, allora tutta questa lunga serie di colpi di scena potrebbe trasformarsi, ancora una volta, in un lieto fine.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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