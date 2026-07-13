C'è chi sostiene che la decisione sia stata già presa, altri preferiscono attendere conferme ufficiali prima di arrivare a una conclusione. In Israele, in merito alla situazione di Anan Khalaili, si opta per la seconda ipotesi. Sport5 sostiene infatti che in questo momento tutti gli occhi sono puntati sul test cruciale. Il giocatore era atteso questa mattina in una struttura medica diversa da quella in cui è stato visitato nel fine settimana, per sottoporsi a esami cardiaci particolarmente approfonditi e completi. Secondo le indiscrezioni, non si tratterebbe di un semplice ecocardiogramma, ma di una serie di esami cardiologici estesi che includerebbero anche un consulto con uno specialista del settore.

I risultati che arriveranno oggi saranno decisivi per le sorti dell'affare: se il nuovo test risulterà positivo e approvato dalle autorità, l'ultimo ostacolo sarà rimosso e Khalaili firmerà ufficialmente con l'Inter. In caso contrario, l'Inter non avrà più alcuna possibilità di scelta e l'affare salterà. In una situazione del genere, il classe 2004 non potrà nemmeno firmare con nessun'altra squadra in Italia.