Deal agreed? Non proprio. In questa epoca anche un emoticon vale quanto una dichiarazione ufficiale, soprattutto quando si parla di calciatori che amano esprimersi o commentare quanto viene pubblicato sul loro conto. È il caso di Curtis Jones, che ha voluto dire la sua in estrema sintesi commentando una grafica che lo vede in primo piano e sottolinea un affare fatto per il suo trasferimento al Nottingham Forest.

Niente di vero, e a dirlo è il centrocampista inglese classe 2001 che l'Inter vorrebbe dallo scorso gennaio (gradimento condiviso) e per il quale, si mormora, sarebbe pronta a inviare una terza offerta al Liverpool. L'emoticon in questione è quello dubbioso, che basta a chiarire la posizione di Jones in merito alla notizia.