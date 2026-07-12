Deal agreed? Non proprio. In questa epoca anche un emoticon vale quanto una dichiarazione ufficiale, soprattutto quando si parla di calciatori che amano esprimersi o commentare quanto viene pubblicato sul loro conto. È il caso di Curtis Jones, che ha voluto dire la sua in estrema sintesi commentando una grafica che lo vede in primo piano e sottolinea un affare fatto per il suo trasferimento al Nottingham Forest. 

Niente di vero, e a dirlo è il centrocampista inglese classe 2001 che l'Inter vorrebbe dallo scorso gennaio (gradimento condiviso) e per il quale, si mormora, sarebbe pronta a inviare una terza offerta al Liverpool. L'emoticon in questione è quello dubbioso, che basta a chiarire la posizione di Jones in merito alla notizia. 

Sezione: Focus / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 01:12
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.