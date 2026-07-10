Sarà per la sua precisione nel tiro dalla distanza, documentata da filmati e quindi incontrovertibile. Sarà perché Manu Ginobili, in tribuna, ha molto apprezzato il suo ingresso decisivo contro l'Egitto. Sarà perché nascendo (entrambi) a Bahia Blanca la palla a spicchi sia inevitabilmente nel suo DNA. Fatto sta che Lautaro Martinez è stato omaggiato dalla Seleccion argentina di basket di una canotta ufficiale della Nazionale, con tanto di consegna pubblicata sui social. Visibilmente emozionato, il Toro l'ha subito indossata e ha provato qualche movimento di crossover e tiro in sospensione, così, en passant. Beppe Marotta e Piero Ausilio inizino a preoccuparsi: NBA Europe è in arrivo e il capitano potrebbe farci un pensierino...

🇦🇷 La Selección Argentina de Básquet le regaló a Lautaro una de sus camisetas y el Toro aprovechó para mostrar su técnica.



Qué tipazo.



@AFAestudio pic.twitter.com/o7X4kCAJoc — Archivo Lautaro (@ArchivoLautaro) July 10, 2026