Sarà per la sua precisione nel tiro dalla distanza, documentata da filmati e quindi incontrovertibile. Sarà perché Manu Ginobili, in tribuna, ha molto apprezzato il suo ingresso decisivo contro l'Egitto. Sarà perché nascendo (entrambi) a Bahia Blanca la palla a spicchi sia inevitabilmente nel suo DNA. Fatto sta che Lautaro Martinez è stato omaggiato dalla Seleccion argentina di basket di una canotta ufficiale della Nazionale, con tanto di consegna pubblicata sui social. Visibilmente emozionato, il Toro l'ha subito indossata e ha provato qualche movimento di crossover e tiro in sospensione, così, en passant. Beppe Marotta e Piero Ausilio inizino a preoccuparsi: NBA Europe è in arrivo e il capitano potrebbe farci un pensierino...

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 10:58
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.