Insieme hanno condiviso due stagioni in nerazzurro, prima che Youri Djorkaeff lasciasse l'Inter per andare al Kaiserslautern. L'uno contro l'altro si sono contesi la Coppa del Mondo del 1998, quando a Saint-Denis la Francia batté il Brasile per 3-0 in una serata segnata dalla vigilia drammatica vissuta da Ronaldo. Oggi, i due posano insieme con in mano il trofeo che sarà assegnato domenica prossima, in una foto che trasuda non poco di interismo e che il francese su X commenta così: "Per l'eternità".