Insieme hanno condiviso due stagioni in nerazzurro, prima che Youri Djorkaeff lasciasse l'Inter per andare al Kaiserslautern. L'uno contro l'altro si sono contesi la Coppa del Mondo del 1998, quando a Saint-Denis la Francia batté il Brasile per 3-0 in una serata segnata dalla vigilia drammatica vissuta da Ronaldo. Oggi, i due posano insieme con in mano il trofeo che sarà assegnato domenica prossima, in una foto che trasuda non poco di interismo e che il francese su X commenta così: "Per l'eternità".

Sezione: Copertina / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 16:08
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.