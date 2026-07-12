Landry Chauvin, tecnico francese, ha parlato a Radio Firenze Viola di Atta, facendo riferimenti anche al giocatore dell'Inter Diouf: "Non sono assolutamente sorpreso di vederlo giocare alla Fiorentina perché si è costruito passo dopo passo ed è ben strutturato. Ha sempre avuto la testa sulle spalle grazie alla sua famiglia. Tra l'altro, non ha un agente perché ritiene di essere già sufficientemente strutturato per gestire tutto questo. Quindi io penso che domani sarà pronto – e quando dico domani intendo nel suo presente, ovviamente – a giocare in una squadra che fa la Champions League, sulla scia di altri giocatori che ho conosciuto da vicino come Andy Diouf, che oggi gioca nell'Inter, o Johann Lepenant".