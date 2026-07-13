La scaramanzia non è tutto, ma ha il suo peso. Per questa ragione l'Argentina mercoledì sera affronterà l'Inghilterra nella semifinale dei Mondiali indossando la sua divisa alternativa blu e nera, colori che a Lautaro Martinez non saranno di certo indifferenti. Ciò significa che la squadra di Lionel Scaloni indosserà la stessa maglia che ha sfoggiato in due delle sue vittorie più memorabili contro la nazionale britannica. Inoltre, sarà la prima volta che indosseranno la divisa alternativa in questa fase del torneo.

La Mano de Dios

Il caso più emblematico si verificò il 22 giugno 1986, nei quarti di finale in Messico. Quel pomeriggio, la squadra di Carlos Salvador Bilardo sconfisse l'Inghilterra per 2-1 grazie a una prestazione indimenticabile di Diego Armando Maradona, autore della celebre Mano de Dios e del cosiddetto "Gol del Secolo", dopo una corsa straordinaria in cui lasciò indietro cinque avversari prima di battere Peter Shilton.

Lo schema Zanetti

L'altro precedente si verificò negli ottavi di finale dei Mondiali del 1998 in Francia. Anche in quell'occasione l'Argentina indossò la divisa da trasferta e, dopo un pareggio per 2-2 nei 120 minuti regolamentari, eliminò l'Inghilterra ai calci di rigore. La squadra allenata da Daniel Passarella si impose dal dischetto al termine di una partita il cui momento più memorabile fu il gol di Javier Zanetti, realizzato su una punizione ben eseguita.