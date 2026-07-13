Il mercato del Palermo è pronto a decollare. Secondo quanto riferisce Il Giornale di Sicilia, l'obiettivo numero uno è Mattia Compagnon. Nella lista del direttore sportivo Carlo Osti resta anche Issiaka Kamate dell’Inter, che continua a essere monitorato come possibile rinforzo per le corsie offensive. Anche la trattativa con Rao resta aperta. La pista Kamaté resta ancora molto aperta, anche se sul giocatore c'è sempre il Padova e Mirabelli, negli scorsi giorni, aveva parlato così: "Sugli esterni arriveranno ancora due giocatori, mentre della scorsa stagione resterà soltanto Alessandro Capelli, che proprio oggi ha rinnovato il contratto. In difesa ci servono altri due innesti e anche a centrocampo dovremo intervenire, considerando che potremo giocare sia con due che con tre uomini in mezzo".