Mattinata trafficata ad Appiano Gentile. Tra le 8.15 e le 9.50 si sono infatti presentati all'Inter Training Centre i giocatori nerazzurri convocati per il raduno, pronti a iniziare la nuova stagione. L'inviato di FcInterNews.it Simone Togna li ha 'accolti' assieme a una decina di tifosi presenti fuori dai cancelli. A seguire il servizio su com'è andata, in attesa della conferenza delle 14.30.

Sezione: Web Tv / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 11:08
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.