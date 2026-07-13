Nel giorno del raduno in casa Inter, a tenere banco sono le assenze dovute agli impegni con le nazionali e i possibili movimenti di mercato, che La Repubblica riassume questa mattina. Secondo il quotidiano, due giocatori reduci dal Mondiale potrebbero raggiungere i compagni prima della partenza per l'Asia e sono Calhanoglu e Bonny. Non c'è però ancora una data di rientro. Arriveranno invece più tardi Sucic, Lautaro, Thuram e Akanji.

Sul mercato, "per la fascia è tornato a circolare il nome di Guéla Doué dello Strasburgo, valutato 30 milioni - si legge - A centrocampo si puntano Curtis Jones del Liverpool e Manu Koné della Roma, entrambi costosi, e già monitorati lo scorso inverno. In difesa Trevoh Chalobah avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento. Per il suo cartellino, il Chelsea chiede 35 milioni. Piace anche Jhon Lucumí, sul quale c’è però la concorrenza della Juve. Al raduno sarà presente Benjamin Pavard, tornato dal prestito al Marsiglia. Ma resta sul mercato: il club spera in una soluzione con il Besiktas".