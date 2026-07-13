Colpo dall'Inter per il Grosseto, formazione neopromossa in Serie C: i maremmani hanno ufficializzato l'arrivo di Tommaso Della Mora, che vestirà la maglia biancorossa fino al 2028. Definito nella nota di presentazione un giocatore di grande prospettiva, Della Mora arriva dopo un importante percorso nel settore giovanile dell’Inter, dove ha conquistato lo Scudetto Primavera e maturato esperienza anche con le selezioni giovanili della Nazionale italiana. Un innesto di qualità e prospettiva per il Grifone, che continua a costruire il proprio futuro puntando su giovani talenti pronti a crescere e affermarsi.

