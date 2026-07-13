Conferme sul fronte John Stones da parte di Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. Non tanto perché ci sia una trattativa aperta tra le parti, quanto piuttosto perché lato giocatore c'è volontà di fare un'esperienza in Italia e soprattutto a Milano. Il 4 luglio si erano registrati nuovi contatti per il centrale ormai ex Manchester City, le parti ne avevano riparlato dopo i mesi scorsi per capire la fattibilità di una possibile opeerazione.

Lui resta un nome che va tenuto in orbita Inter, saranno i nerazzurri a dover decidere se il profilo fa al caso loro e ci sono le condizioni ideali per portare avanti i discorsi. Ora però ci sono delle priorità, innanzitutto l'esterno destro vista la situazione di Anan Khalaili. L'inglese va tenuto nella lista nerazzurra.