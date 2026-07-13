Con Curtis Jones che sembra ben poco propenso ad accettare il trasferimento, il Nottingham Forest avrebbe virato le proprie attenzioni su un altro centrocampista per rimpiazzare Elliot Anderson, ceduto profumatamente al Manchester City. Si tratta di Arne Engels, 22 anni, belga, in forza al Celtic Glasgow. Secondo Sportwitness, il Forest avrebbe anche fatto unì'offerta formale da 25 milioni di sterline per convincere gli scozzesi e superare la presunta concorrenza di Tottenham, Fulham, Atletico Madrid, Roma e Villarreal. Anche il Crystal Palace sarebbe interessato, ma non avrebbe l'intenzione di pareggiare questa offerta.
Se il Nottingham Forest riuscisse a tesserare Engels, l'Inter si libererebbe di una potenziale rivale nella corsa a Jones ma probabilmente perderebbe anche un potenziale acquirente per Davide Frattesi, che rimane in uscita e aveva trovato nel Forest, lo scorso gennaio, un club realmente interessato che però da allora non si è mai fatto avanti concretamente.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
- 16:11 Parola di Marotta: la Champions per l'Inter è obiettivo primario
- 16:03 Andy Diouf e la pazza idea tattica di Cristian Chivu
- 15:55 Juve, Carnevali chiude a Frattesi: "Non ci serve un giocatore come lui"
- 15:52 Marotta, che frecciata a Lucci per il caso Palestra!
- 15:44 Eto'o incorona Mbappé: "Cos'altro deve fare ancora?"
- 15:30 Martedì c'è l'Inghilterra, l'Argentina sceglie la scaramanzia
- 15:23 Marotta: "Khalaili non ha superato le visite mediche. Palestra scelta di vita ma l'agente..."
- 15:15 Khalaili, l'affare non si fa: il giocatore non ha passato le visite mediche
- 15:00 Chivu: "Questo gruppo ha ancora fame, non abbiamo paura di nessuno"
- 14:34 Heskey: "Jones offre diverse opzioni, fossi nel Liverpool lo terrei"
- 14:30 Marotta: "Orgogliosi di partire da campioni in carica, ma non dobbiamo sentirci appagati"
- 14:20 Croazia, il dopo Dalic è un grande ritorno: Slaven Bilic è il nuovo CT
- 14:10 SM - L'Inter si tiene stretta Iddrissou: no a offerta da parte del Colonia
- 13:58 BVB, Cramer: "Vogliamo restare tra i top club o farci superare dall'Inter?"
- 13:49 UFFICIALE - Roma, Dybala dice sì: l'argentino ha rinnovato coi giallorossi
- 13:40 Stones, il 4 luglio nuovi contatti con l'Inter. Nome da tenere in lista
- 13:31 SM - L'Inter attende il verdetto per Khalaili. Tre nomi alternativi
- 13:24 SDA Bocconi, Ruta: "La NBA può agevolare ibridazioni tra Europa e USA"
- 13:11 Como sempre in pressing su Chalobah, Inter non così forte
- 12:57 From UK - Offerta del Nottingham per Engels. Buona e cattiva notizia per l'Inter
- 12:44 Traverso: "Col Fair Play Finanziario chi sgarra paga. Prendete la Juve"
- 12:29 Scaroni assicura: "Il nuovo San Siro sarà lo stadio più bello d'Europa"
- 12:15 Joe Cole sfida l'Argentina: "Inghilterra in finale e Messi a nanna"
- 12:00 videoINTER, primo giorno di scuola: KHALAILI in bilico, cambia tutto il MERCATO?
- 11:55 Sport5 - Khalaili, ecco il tipo di esame a cui deve sottoporsi
- 11:37 Volti rilassati e sorridenti nel 'Welcome back Day' ad Appiano
- 11:22 Akanji: "Viaggio indimenticabile al Mondiale, orgogliosi del traguardo raggiunto"
- 11:08 videoCom'è andata stamattina ad Appiano Gentile: il racconto dell'inviato
- 10:56 Gasperini: "L'Inter è la favorita per lo Scudetto"
- 10:43 videoPrimo giorno di scuola ad Appiano: Diouf 'apre' i cancelli
- 10:31 Proposto Stones, l'Inter valuta. Discorso indipendente da Pavard
- 10:20 UFFICIALE - Nuova partnership commerciale tra Inter e Acqua Fiuggi
- 10:08 Corsera - Khalaili, l'Inter non vuole ombre per 25 milioni. Due profili già allo studio
- 09:54 La Repubblica - Inter, due nazionali tornano prima dell'Asia. Mercato: ipotesi turca per Pavard
- 09:40 Bergomi: "Italia, Maldini scelta giusta. Orgoglioso di essere stato tra le ipotesi. Ct? Dico che..."
- 09:26 CdS - Inter, Esposito unico attaccante in ritiro: lavori in corso per il rinnovo
- 09:12 TS - Inter e Milan si radunano: umori ribaltati rispetto alla fine dell'ultima stagione
- 08:58 CdS - Inter, non solo Doué: c'è un'altra pista se salta Khalaili
- 08:40 TS - Inter, per Doué c'è anche il Milan. Tra le ipotesi a destra spunta un clamoroso ritorno
- 08:30 CdS - L'Inter abbandona anche Chalobah: i motivi. Restano due nomi sul taccuino
- 08:20 GdS - Inter al via: tre soli nuovi, altri tre sicuri con la valigia. Il punto
- 08:10 GdS - Difesa Inter, in pole c'è sempre Chalobah. Stones proposto, ma...
- 08:00 GdS - Khalaili, speranze ridotte: l'Inter va già su Guela Doué
- 00:00 Il calciomercato dell'Inter come una serie Netflix. Buon inizio di stagione
- 23:45 Pio Esposito e l'Inter, un binomio destinato a diventare grande
- 23:30 Cocchi resta d'attualità per il Pisa: può essere la settimana buona?
- 23:15 L'ultima polemica dei Mondiali... è relativa a un cavo elettrico
- 23:00 Svizzera, Freuler: "Non capisco perché il VAR deve sempre rovinare le partite"
- 22:45 Costacurta: "Maldini? Con Leonardo si completano. Bene per l'Italia"
- 22:35 Diego Forlan sarà il nuovo ct dell'Uruguay fino a marzo 2027
- 22:30 Mondiale, non solo la ThuLa: ecco i giocatori della Serie A ancora in corsa
- 22:18 Lo scopritore di Atta: "È pronto. Diouf? L'ho conosciuto da vicino"
- 22:15 L'Inter valuta Stones: contatti anche in giornata. E su Jones...
- 22:00 Sommer vicino al Bruges: accordo quasi raggiunto tra le parti
- 21:45 Khalaili, l'Inter aspetta il verdetto medico. Doué alternativa? Prezzo alto
- 21:30 Lucumì, inizia una settimana clou. Juve e Inter alla finestra: il punto
- 21:15 Sinner ancora Re di Wimbledon, l'Inter si congratula: "Pagina indimenticabile"
- 21:00 Argentina, Alvarez: "Una liberazione. Sui social si parla tanto, però..."
- 20:45 Giornale di Sicilia - Palermo, Kamaté resta nei radar di Inzaghi
- 20:30 Bonny e il suo primo Mondiale: "Tristezza e delusione, ma orgoglioso di essere ivoriano"
- 20:15 TS - Guela Doué, il Milan ha già avviato i contatti con l'entourage
- 20:00 Bonanni: "Palestra? 60 milioni dopo un solo anno in Serie A..."
- 19:45 Acerbi e Darmian, futuro ancora in Serie A? I dettagli
- 19:30 Messi esulta: "Sono contento per i gol di Alvarez e Lautaro. Ne avevamo bisogno"
- 19:15 GdS - Khalaili in stand-by, alla scoperta di Doué. E lo Strasburgo spara alto
- 19:00 I rientri degli ultimi InterNazionali: quando tornano Akanji, Lautaro e Thuram
- 18:45 Palestra, Khalaili e le prime risposte sul mercato: riflettori sulla conferenza di Marotta e Chivu
- 18:30 fcinAppiano, domani appuntamento entro le 10: per il primo giorno
- 18:16 L'Argentina e Lautaro hanno un tifoso speciale in più: è Steven Zhang
- 18:02 Alfie Haaland: "Mi sento derubato, Norvegia penalizzata dalle scelte arbitrali"