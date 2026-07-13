Con Curtis Jones che sembra ben poco propenso ad accettare il trasferimento, il Nottingham Forest avrebbe virato le proprie attenzioni su un altro centrocampista per rimpiazzare Elliot Anderson, ceduto profumatamente al Manchester City. Si tratta di Arne Engels, 22 anni, belga, in forza al Celtic Glasgow. Secondo Sportwitness, il Forest avrebbe anche fatto unì'offerta formale da 25 milioni di sterline per convincere gli scozzesi e superare la presunta concorrenza di Tottenham, Fulham, Atletico Madrid, Roma e Villarreal. Anche il Crystal Palace sarebbe interessato, ma non avrebbe l'intenzione di pareggiare questa offerta.

Se il Nottingham Forest riuscisse a tesserare Engels, l'Inter si libererebbe di una potenziale rivale nella corsa a Jones ma probabilmente perderebbe anche un potenziale acquirente per Davide Frattesi, che rimane in uscita e aveva trovato nel Forest, lo scorso gennaio, un club realmente interessato che però da allora non si è mai fatto avanti concretamente.