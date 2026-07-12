Il mercato dell'Inter deve ancora accendersi in modo netto. In attesa di capire le novità su Khalaili, con i nerazzurri che attendono il verdetto medico del CONI sull'idoneità sportiva, Ausilio si guarda intorno per capire meglio i movimenti sui difensori centrali. Secondo quanto riferisce Sportitalia, la dirigenza del Biscione valuta John Stones per la difesa. L'Inter, stando a quanto riferisce l'emittente, acquisterà due difensori centrali.

Jones, nuovo affondo?

Nuovi aggiornamenti anche su Curtis Jones. Secondo quanto riferisce Ben Jacobs di TeamTalk, l'Inter valuta una nuova offerta per il centrocampista del Liverpool. Il primo approccio di 25 milioni è stato respinto e i Reds sono pronti a trattenere il giocatore nel caso in cui la richiesta di 40 milioni non sia soddisfatta. L'Inter sta pensando a una nuova offerta, sebbene gli ultimi contatti tra le parti abbiano indirizzato il Liverpool a un pensiero di una fattibilità difficile dell'operazione.