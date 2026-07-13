Ripresa dell'attività agonistica oggi al Picchio Village per l'Ascoli neopromosso in B, nuova squadra di Giacomo De Pieri. Ascoli che ha ricevuto la visita del suo presidente Bernardino Passeri, che a margine dell'incontro ha parlato in conferenza stampa presentando questa nuova stagione: "Oggi ho visto i ragazzi né troppo rilassati né troppo concentrati, ripartiamo dal risultato ottenuto un mese fa sapendo che ora ci confronteremo con una realtà di un livello superiore. Sono fiducioso perché abbiamo creato una bella mentalità e una struttura di gioco importante, aspetti che oggi ci permettono di affrontare la Serie B. Non essendo un Presidente di lungo corso, è una categoria che non ho mai vissuto, quindi cosa accadrà lo vedremo solo vivendo. La B sarà una scoperta, non un punto di arrivo, ma di partenza, sarà importante fare esperienza in categoria, avere una nostra dignità e scendere in campo sempre per vincere. Lo scorso anno abbiamo vinto tante partite e speriamo che possiamo ripeterci”.

Sull’obiettivo stagionale il Presidente tieni i piedi ben saldi a terra: “Sicuramente il consolidamento della categoria, dobbiamo fare esperienza, poi a un certo punto del campionato vedremo dove saremo. Inseguiamo sempre i sogni e cerchiamo di fare il meglio possibile, sono molto fiducioso. Se resta tutto come l’anno scorso penso che faremo un campionato che ci darà soddisfazioni, strada facendo vedremo quanto saranno grandi queste soddisfazioni”.