Il primo giorno di lavoro dell'Inter vedrà pochi volti nuovi rispetto alla passata stagione. Se ne parla oggi anche sul Corriere della Sera, che evidenzia come il mercato dei nerazzurri sia in pieno fermento.

"Oggi la squadra, priva dei nazionali, ma con i rientranti Benjamin Pavard e Kristjan Asllani si ritroverà alle 10 ad Appiano Gentile per i test: Ivan Provedel, destinato a contendere il posto a Martinez, sarà il volto nuovo. Contestualmente, a Milano Anan Khalaili si sottoporrà a un ciclo di esami e consulti con specialisti dopo che l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha chiesto un supplemento di accertamenti. L’affare è in bilico: un investimento da 25 milioni più bonus non prevede ombre. Ecco perché Piero Ausilio studia per precauzione anche i profili di Guéla Doué dello Strasburgo e il più economico Rafik Belghali del Verona".