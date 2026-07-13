La Fiorentina è senza dubbio la protagonista indiscussa di questa prima fase di mercato. Dopo aver chiuso l'acquisto di Dragusin in difesa e Atta a centrocampo, i toscani si assicurano le prestazioni sportive di Alex Jimenez. Lo spagnolo, classe 2005, passerà ai viola in prestito, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. In caso di riscatto, il Bournemouth, club da cui arriva il giocatore, avrà diritto al 30% della futura rivendita, mentre la Fiorentina potrà ridurre la percentuale al 10% pagando circa 6 milioni di euro alle Cherries. Il giocatore è arrivato ieri a Firenze, nelle prossime ore l'annuncio sui canali del club. Intanto però il contratto è stato depositato, come rivelato da Tuttomercatoweb.