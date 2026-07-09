Ora è ufficiale: Nicola Beati guiderà l'Atalanta Under 23 nel prossimo campionato di Serie C. Cresciuto nel Settore giovanile dell'Inter, con cui ha conquistato il campionato Primavera nella stagione 2001/02, arrivando anche a esordire in Serie A e in Champions League con la prima squadra.

Beati, inoltre, è stato per due stagioni nello staff della Primavera dell'Inter, prima come collaboratore tecnico e poi come vice allenatore, per poi affiancare dal 2021 Paolo Zanetti come collaboratore tecnico, seguendolo nelle esperienze con Venezia, Empoli e, nell'ultima stagione, Hellas Verona.