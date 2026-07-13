Il sogno di Anan Khalaili di giocare in un top club difficilmente verrà coronato all'Inter. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, è diventato un miraggio per l'israeliano ottenere l'idoneità sportiva. A meno di colpi di scena il giocatore, tra oggi e domani, dovrebbe tornare all'Union Saint-Gilloise: salta così un affare da 25 milioni di euro più tra di bonus e soprattutto, per il calciatore, un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro a stagione.

In casa Inter si sta già lavorando ai file laternativi, tra tutti Guela Doué, 23 anni, esterno dello Strasburgo e della Coppa d'Avorio, fratello del francese Desiré. Era già nei report della dirigenza, un profilo più difensivo di Khalaili ma anche meno economico, perché lo Strasburgo ne fa una valutazione superiore ai 30 milioni, vicina ai 40. Nel mirino ci sono altri possibili nomi, ma prima di muoversi ufficialmente si aspetterà l'esito delle visite ulteriori a cui è stato chiamato Khalaili. In questi due giorni si stabilirà, attraverso esami di secondo e terzo livello, se ci sono ancora margini per l'idoneità dell'israeliano, ma le possibilità di un esito positivo sono ridotte e lo stesso calcitore ha cominciato a guardarsi intorno: in Inghilterra, dove le maglie dei medici sono più larghe, hanno già chiesto informazioni.