Marco Materazzi aveva predetto la vittoria del Brasile sul Giappone per 2-1, ai sedicesimi di finale del Mondiale. Una profezia da Nostradamus svelata da Adriano Galliani, che ha visto il match di Houston con Matrix: "Bacio Marco perché mi aveva detto che il Brasile avrebbe pareggiato un minuto prima dell'1-1, incredibile. Poi ha aggiunto che avrebbe segnato il 2-1. Da questo si capisce perché qualcuno diventa campione del mondo e un'altra persona non lo diventa. E' la vita", le parole dello storico amministratore delegato del Milan contenute in un video pubblicato sul profilo Instagram dell'ex difensore dell'Inter.