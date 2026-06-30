Marco Materazzi aveva predetto la vittoria del Brasile sul Giappone per 2-1, ai sedicesimi di finale del Mondiale. Una profezia da Nostradamus svelata da Adriano Galliani, che ha visto il match di Houston con Matrix: "Bacio Marco perché mi aveva detto che il Brasile avrebbe pareggiato un minuto prima dell'1-1, incredibile. Poi ha aggiunto che avrebbe segnato il 2-1. Da questo si capisce perché qualcuno diventa campione del mondo e un'altra persona non lo diventa. E' la vita", le parole dello storico amministratore delegato del Milan contenute in un video pubblicato sul profilo Instagram dell'ex difensore dell'Inter. 

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 12:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.