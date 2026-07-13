Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, intervenuto da L'Aquila in occasione della Partita del Cuore, ha fatto il punto sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, assicurando che la decisione arriverà a breve.

"Il nuovo ct arriverà il prima possibile, ma senza fare le cose in maniera sbagliata. Vogliamo prendere la decisione migliore. Ci sono aspetti da condividere con Maldini e Leonardo e c'è anche una questione economica: tra desideri e realtà bisogna trovare il giusto equilibrio."

Malagò ha poi spiegato che il confronto con i nuovi dirigenti federali entrerà nel vivo già nelle prossime ore.

"Da domani inizieremo la fase dell'individuazione del profilo e poi passeremo alla scelta della persona. So che può essere difficile crederci, ma vi chiedo di farlo."

Guardiola resta un sogno

Tra i nomi accostati alla panchina azzurra continua a circolare quello di Pep Guardiola. Il numero uno della Federcalcio non ha chiuso la porta, pur invitando alla prudenza.

"Nessuno può dire che Guardiola non rappresenterebbe qualcosa di molto importante. Bisogna però capire se sia davvero il profilo giusto e, soprattutto, se esistano le condizioni per rendere possibile un'operazione del genere."

Su Mancini: "Nessun sì e nessun no"

Malagò ha evitato di sbilanciarsi anche sul possibile ritorno di Roberto Mancini, ribadendo che ogni scelta sarà condivisa con Paolo Maldini e Leonardo.

"Non ho detto sì a nessuno e non ho detto no a nessuno. Tra domani e dopodomani avremo un confronto più approfondito con Maldini e Leonardo. Ho voluto impostare il lavoro in modo diverso rispetto al passato: la condivisione è fondamentale. Magari arriveremo alla stessa conclusione, ma oggi quella decisione non è stata ancora presa."