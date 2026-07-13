Dopo essere stata sedotta e abbandonata da Massimo Tarantino, che aveva raggiunto un'intesa di massima salvo poi tornare sui suoi passi e rinnovare con l'Inter, la Roma ha risolto il nodo del responsabile del settore giovanile. Il nuovo capo della cantera giallorossa è infatti Massimo Margiotta, ex attaccante di Verona, Perugia, Vicenza e Udinese tra le altre, che ha sottoscritto un contratto triennale, fino al 30 giugno 2029, con opzione per altre due stagioni sportive, come recita la nota del club giallorosso.

"Accolgo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità. La Roma rappresenta un'eccellenza assoluta per il calcio giovanile e il mio obiettivo sarà quello di lavorare quotidianamente per trasmettere ai ragazzi i valori del Club, aiutandoli a realizzare il loro potenziale umano e sportivo", ha detto Margiotta subito dopo la firma.