Andrea Pirlo avanza sempre piu di posizioni tra i profili presi in considerazione per la panchina della Nazionale italiana. L'ex centrocampista, oggi alla guida dello United FC negli Emirati Arabi Uniti, rappresenta un nome forte e importante all'interno delle valutazioni per il futuro degli Azzurri. A spingere per il suo nome sarebbero il direttore tecnico Paolo Maldini e Leonardo, impegnati nell'individuare il commissario tecnico che dovrà avviare un nuovo ciclo con l'obiettivo di riportare l'Italia protagonista fino al Mondiale del 2030. Pirlo, può contare su esperienze maturate sulle panchine di Juventus, Fatih Karagümrük e Sampdoria, oltre a una lunga storia con la maglia azzurra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, Maldini e Leonardo vedrebbero nell'ex regista le caratteristiche ideali per guidare la ricostruzione della Nazionale: conoscenza del calcio italiano, personalità, idee innovative e capacità di gestire un gruppo. La decisione definitiva, tuttavia, non è ancora stata presa, restano infatti sul tavolo anche altri nomi di prestigio, come Pep Guardiola, considerato il sogno della Federazione nonostante le difficoltà dell'operazione, oltre ad Antonio Conte e Roberto Mancini, candidati già accostati alla panchina azzurra nelle scorse settimane. L'obiettivo è arrivare a una scelta entro pochi giorni, così da consegnare al presidente della FIGC il nome del nuovo commissario tecnico e avviare ufficialmente il prossimo corso della Nazionale.