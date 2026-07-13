Giovani, talentuosi, con potenziale di crescita: questo era il motto vincente del Borussia Dortmund sul mercato anni fa e che ora verrà rilanciato con l'arrivo del nuovo direttore sportivo Ole Book. L'amministratore delegato del club giallonero Carsten Cramer lo ha confermato con enfasi in un'intervista a Kicker: "Siamo un club che libera il potenziale e accende la fantasia, e questo deve riflettersi anche nella nostra politica di mercato. Non è un caso che abbiamo ingaggiato Ole Book come direttore sportivo. Dovremo investire di più sui giocatori di valore; fa parte del nostro DNA. Siamo il club che fa crescere i giocatori, che li migliora, e con questo dobbiamo generare un valore di mercato diverso da quello attuale".

L'obiettivo è tornare nella top ten europea

Il Borussia Dortmund punta nuovamente a far crescere giovani talenti trasformandoli in stelle di prima grandezza, per poi venderli a cifre astronomiche. Tuttavia, Cramer ha sottolineato che l'obiettivo è diverso: "Dovremmo essere in grado di raggiungere i nostri obiettivi finanziari attraverso trasferimenti normali, non straordinari. Non vogliamo solo far crescere giovani giocatori per poi venderli domani, ma anche tenerli con noi per un po' di tempo. Sappiamo che sta diventando sempre più difficile: la competizione internazionale si fa ogni anno più spietata. Attualmente siamo ai margini della top ten europea. Se vogliamo mantenere questa posizione e non scivolare al 15° posto, dobbiamo fare il passo successivo. Soprattutto, dobbiamo porci questa domanda: vogliamo rimanere tra i principali competitor nel panorama calcistico e imprenditoriale europeo? Oppure vogliamo essere superati da club come Newcastle, Aston Villa, Inter, Atletico Madrid o persino Lipsia?".