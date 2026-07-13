Prima conferenza stampa da allenatore del Chelsea per Xabi Alonso, il tecnico chiamato a rilanciare i Blues dopo l'ultima, deludente stagione che dopo il Mondiale per Club ha lasciato la squadra londinese senza Europa e a metà classifica in Premier League. Tra i giocatori che dovranno aiutare il club a rilanciarsi c'è anche Marco Palestra, preso dopo un lungo corteggiamento dell'Inter, il cui arrivo è spiegato così dal tecnico iberico: "Palestra possiede molte grandi qualità per il calcio moderno. Può giocare in una difesa a quattro o a cinque, sulla fascia sinistra. Dobbiamo continuare a lavorare con lui per aiutarlo ad adattarsi alla Premier League. Ha una mentalità fantastica in termini di competitività e fame di successo".