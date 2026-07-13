Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda il futuro di Sebastiano Esposito continua a essere uno dei temi più caldi del mercato estivo. L'attaccante, reduce da una stagione convincente sia per rendimento sia per continuità, ha attirato l'attenzione di diversi club di Serie A. Tra le società che stanno seguendo con maggiore interesse il classe 2002 ci sono Torino, Napoli e Atalanta. Al momento non risultano trattative avanzate, ma soltanto primi contatti e sondaggi per valutare i margini di un'eventuale operazione. Il Torino, in particolare, sarebbe il club più deciso a monitorare la situazione, mantenendo vivo l'interesse per il centravanti. Il Cagliari, però, non ha intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero. La dirigenza rossoblù considera Esposito un elemento di grande valore e, per sedersi al tavolo delle trattative, chiede almeno 20 milioni di euro. Una valutazione influenzata anche dagli accordi con l'Inter, che mantiene il diritto a incassare il 40% della cifra derivante da una futura cessione del giocatore. Con queste premesse, il nome di Sebastiano Esposito è destinato a restare tra i più seguiti nelle prossime settimane. L'interesse non manca, ma chi vorrà convincere il Cagliari dovrà presentare un'offerta all'altezza delle richieste del club sardo.
Le statstiche e la stagione di Sebastiano Esposito con il Cagliari
L'ex attaccante dell'Inter è sicuramente stato uno dei piu propositivi e importanti per la salvezza del club sardo. In questa stagione con la maglia del Cagliari, Sebastiano Esposito ha collezionato 36 presenze siglando ben 7 reti reduci anche da bellissime prestazioni con grandi club come la Juventus, Roma e tanti altri. Oltre ai diversi gol fatti, il ragazzo proveniente da Castellamare è stato importante anche sul fronte assist, siglandone 5. Numeri e statistiche importanti che hanno evidenziato la grande stagione e la crescita di Sebastiano Esposito, favorendo poi gli interessi di grandi club come Napoli e Atalanta.
Autore: Giammarco Probo
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