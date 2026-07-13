Come previsto, stamattina l'Inter Training Centre in Appiano Gentile è tornato a riempirsi dei suoi protagonisti. Nel giorno del raduno, in cui alle 14:30 è prevista la conferenza stampa di inizio ufficiale della nuova stagione con Beppe Marotta e Cristian Chivu, i calciatori nerazzurri sono tornati al lavoro dopo un meritato periodo di vacanze, anche se quelli che hanno partecipato al Mondiale si presenteranno più avanti. Il primo a varcare i cancelli è stato Andy Diouf intorno alle 8.15, seguito dai due giovani Luka Topalovic e Issiaka Kamate, insieme a bordo di un van. 'Esordio' ad Appiano Gentile per Yanis Massolin, mentre come previsto tra i convocati figurano anche i rientranti Kristjan Asllani e Benjamin Pavard, che però sono destinati a salutare nuovamente. L'ultimo ad arrivare, poco prima della scadenza delle 10, è stato Davide Frattesi. Sul posto una decina di tifosi circa: l'orario, il periodo di vacanze e l'assenza di molti big non hanno evidentemente invogliato a una grande partecipazione.
A seguire le immagini raccolte dall'inviato Simone Togna.
Oggi al via la stagione 26/27 ad Appiano: il primo ad arrivare è… Andy Diouf ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/03UEdkqIy6— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 13, 2026
La prima volta di Massolin ad Appiano ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/J1zU4eCQUN— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 13, 2026
L’arrivo del MVP Dimarco in Ferrari ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/1LvJcJSWV1— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 13, 2026
L’arrivo di Pepo Martinez, Mkhitaryan e Pio Esposito ️ pic.twitter.com/g1PItMi5of— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 13, 2026
L’arrivo di Pavard: “Benji l’interista” torna ad Appiano… pic.twitter.com/KeYV2ruxwQ— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 13, 2026
L’arrivo di Bisseck e Frattesi ad Appiano ️ pic.twitter.com/3IULwUWktO— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 13, 2026
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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