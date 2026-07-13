Come previsto, stamattina l'Inter Training Centre in Appiano Gentile è tornato a riempirsi dei suoi protagonisti. Nel giorno del raduno, in cui alle 14:30 è prevista la conferenza stampa di inizio ufficiale della nuova stagione con Beppe Marotta e Cristian Chivu, i calciatori nerazzurri sono tornati al lavoro dopo un meritato periodo di vacanze, anche se quelli che hanno partecipato al Mondiale si presenteranno più avanti. Il primo a varcare i cancelli è stato Andy Diouf intorno alle 8.15, seguito dai due giovani Luka Topalovic e Issiaka Kamate, insieme a bordo di un van. 'Esordio' ad Appiano Gentile per Yanis Massolin, mentre come previsto tra i convocati figurano anche i rientranti Kristjan Asllani e Benjamin Pavard, che però sono destinati a salutare nuovamente. L'ultimo ad arrivare, poco prima della scadenza delle 10, è stato Davide Frattesi. Sul posto una decina di tifosi circa: l'orario, il periodo di vacanze e l'assenza di molti big non hanno evidentemente invogliato a una grande partecipazione.

A seguire le immagini raccolte dall'inviato Simone Togna.

Oggi al via la stagione 26/27 ad Appiano: il primo ad arrivare è… Andy Diouf ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/03UEdkqIy6 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 13, 2026

L’arrivo di Pepo Martinez, Mkhitaryan e Pio Esposito ️ pic.twitter.com/g1PItMi5of — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 13, 2026