E' il giorno del raduno per la nuova stagione. Non solo in casa Inter, ma anche al Milan. A 20 chilometri di distanza l'una dall'altra, come sottolinea oggi Tuttosport, le due milanesi si radunano con sentimenti differenti rispetto a come era finita la passata stagione.

"L’ultimo campionato si è concluso con risultati e sentimenti assai differenti: l’Inter ha vinto scudetto e Coppa Italia, il Milan ha clamorosamente toppato la qualificazione alla Champions all’ultima curva. Poi a giugno sembrava di vivere una coda di quanto accaduto in Serie A, con l’Inter pronta a mettere a segno colpi importanti sul mercato - Palestra, Solet e Jones, col sogno Nico Paz sullo sfondo - e il Milan contestato dai tifosi e al centro di un paradossale casting dopo la cacciata di Furlani, Tare, Moncada e Allegri. Da venti giorni, però, gli umori sono cambiati. L’Inter ha ricevuto il «due di picche» di Palestra, ha mollato Solet, ha visto respinti gli approcci per Jones e il Como spendere 60 milioni per tenersi Nico Paz. Nel frattempo Gerry Cardinale, dopo aver ricevuto alcuni "no", ha scelto Amorim in panchina, ha affidato la società a dirigenti già presenti a Casa Milan e ha soprattutto sborsato oltre 100 milioni per Gonçalo Ramos e Gila".