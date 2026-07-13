Prima di concludere la conferenza stampa di inizio stagione, Cristian Chivu ha risposto a una domanda di FcInterNews.it sul ruolo che ha in mente per Andy Diouf e, in una fase in cui in quella posizione l'Inter fatica a trovare, non solo per proprie responsabilità, un erede di Denzel Dumfries, la risposta dell'allenatore è indicativa: "Ho avuto questa pazza idea di farlo diventare quinto, e ha fatto vedere in determinate partite di avere la spensieratezza e il coraggio nell'uno-contro-uno, soprattutto quando vede la porta. Spesso ha cambiato le partite, penso a quella col Como in Coppa Italia dove ha spaccato l'organizzazione del Como mettendo un po' di caos; ma lo ha fatto spesso quando è stato inserito da quinto. Non voglio togliergli certezze, devo essere molto bravo a insegnargli certe cose e a convincerlo a farle. Ma il mio staff è bravo a fare questo lavoro, poi ci saranno partite dove potrà essere impegnato da mezzala e lo accontenteremo. Ma da quinto mi piace, ha caratteristiche che ci mancano".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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