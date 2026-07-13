Su proposta del presidente Marijan Kustić, il consiglio direttivo della Federazione calcistica croata ha deciso all'unanimità di nominare Slaven Bilic allenatore della nazionale maggiore croata in sostituzione di Zlatko Dalic, che ha chiuso la sua avventura dopo l'eliminazione dai Mondiali. Sarà un comeback importante, visto che Bilic ha già guidato la nazionale croata dal 2006 al 2012. "Ringrazio il Presidente Kustić e la dirigenza della Federazione per il loro sostegno e per l'opportunità di guidare ancora una volta la nazionale croata come allenatore, che rappresenta il più grande onore per qualsiasi tecnico croato. Sono consapevole delle grandi aspettative dopo il grande periodo sotto la guida di Zlatko Dalic, ma chiunque guidi la Croazia deve essere preparato a questo, perché siamo una nazione calcistica che vive con la propria nazionale. Ho grande fiducia nei giocatori che abbiamo a disposizione e spetta a me infondere energia, ambizione e determinazione per garantire che la Croazia rimanga nell'élite del calcio mondiale. Attendo con grande entusiasmo questa sfida, per la quale mi sento pienamente pronto, come un allenatore più maturo ed esperto rispetto al 2006, ma con la stessa motivazione e lo stesso desiderio di una Croazia forte, coraggiosa e vincente", le parole di Bilic riportate nel comunicato ufficiale della Federcalcio croata.

Kustic: "Succedere a Dalic non è facile, Bilic è la persona giusta"

Queste le parole di Kustic: "Ancora una volta, vorrei ringraziare Zlatko per gli eccezionali risultati ottenuti durante il suo mandato e, naturalmente, rispettiamo e comprendiamo la sua decisione di concludere la sua esperienza sulla panchina croata con questo Mondiale. Non è facile succedere a Zlatko, ma siamo convinti che Slaven sia la persona giusta per questo ruolo. È stato un giocatore di spicco della Nazionale che ora vanta una vasta esperienza come allenatore, e sono sicuro che avrà il grande sostegno dei giocatori, dei tifosi e di tutto il pubblico per guidare la Croazia verso nuovi successi. Do a Slaven un caloroso benvenuto, avrà ovviamente il pieno supporto della Federazione nel suo lavoro e gli auguro sinceramente tanta felicità sportiva nel suo nuovo mandato in Nazionale".