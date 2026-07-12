L'attesa per Anan Khalaili è destinata a concludersi nelle prossime ore. Secondo quanto riferisce l'emittente israeliana Sport5, l'esterno classe 2004 si sottoporrà lunedì a una nuova serie di esami cardiologici in una struttura diversa rispetto a quella in cui aveva effettuato i primi controlli.

L'operazione con l'Inter, già definita sotto il profilo economico, resta infatti sospesa in attesa dell'idoneità sportiva. Se il nuovo iter diagnostico darà esito positivo, il club nerazzurro potrà completare il tesseramento e annunciare ufficialmente il giocatore.

I controlli aggiuntivi previsti dal protocollo italiano

Secondo la ricostruzione di Sport5, i risultati dei primi esami sono stati inviati a uno specialista incaricato di esprimere una valutazione definitiva. Gli approfondimenti richiesti rientrerebbero nelle procedure previste dai protocolli italiani, molto più rigorosi rispetto a quelli adottati in altri Paesi.

La stessa fonte sottolinea come anomalie di questo tipo, dopo l'epidemia di Coronavirus, vengano riscontrate con una certa frequenza e richiedano semplicemente ulteriori verifiche prima del rilascio dell'idoneità agonistica. Inoltre, Khalaili avrebbe già superato senza problemi tutte le visite mediche organizzate direttamente dall'Inter.

Le inglesi osservano la situazione

L'esito degli accertamenti sarà determinante anche per il futuro del giocatore. In caso di mancata idoneità secondo la normativa italiana, l'Inter non potrebbe procedere con il tesseramento.

Sempre secondo Sport5, diversi club di Premier League starebbero seguendo con attenzione l'evolversi della vicenda, ben consapevoli delle differenze tra i protocolli sanitari inglesi e quelli italiani, per valutare un eventuale inserimento qualora l'operazione con i nerazzurri dovesse saltare.

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 09:30
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture