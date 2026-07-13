Se il mercato in entrata dell'Inter stenta a decollare, lo stesso si può dire di quello in uscita. Oggi l'AD della Juventus Carnevali ha smentito l'interesse del club bianconero per Davide Frattesi, mentre Benjamin Pavard e Kristjan Asllani sono rientrati dal prestito in attesa di nuova collocazione. Proprio del francese ha parlato in conferenza stampa oggi mister Cristian Chivu.

Le parole di Chivu su Pavard

Nelle ultime settimane il tema Pavard è senza dubbio uno dei più caldi in casa Inter. Il francese, reduce da un prestito non particolarmente felice all'Olympique Marsiglia, vorrebbe restare a Milano. Non lo ha nascosto, anzi, lo ha detto ai tifosi personalmente qualche giorno fa, sottolineando come tutto dipenda dalla volontà del club e non dalla sua. Chivu invece sulla situazione del difensore francese non si è sbottonato: "Pavard è un nostro giocatore. Sappiamo tutti quello che è stato l'anno scorso, quelle che sono state le nostre scelte. In questo momento è tornato, avremo modo di vederlo lavorare e di prendere una decisione". La porta non è chiusa definitivamente quindi per il centrale ex Bayern Monaco, anche se sembrano davvero poche le possibilità che il campione del mondo 2018 possa giocare ancora delle partite ufficiali con l'Inter.