L'Argentina conquista la semifinale del Mondiale 2026 battendo 3-1 la Svizzera dopo i tempi supplementari. La squadra di Lionel Scaloni parte forte e trova il vantaggio già al 10' grazie ad Alexis MacAllister, che finalizza di testa un perfetto assist di Lionel Messi, al decimo passaggio vincente della sua carriera ai Mondiali. La Selección controlla il gioco per gran parte della prima frazione, concedendo agli svizzeri soltanto una vera occasione, sventata dall'uscita provvidenziale di Emiliano Martinez su Breel Embolo. All'intervallo il punteggio resta sull'1-0.

Ndoye firma il pareggio, poi il rosso a Embolo cambia la partita

Nella ripresa la Svizzera cambia atteggiamento e alza il pressing, mettendo in difficoltà l'Argentina. La pressione degli uomini di Murat Yakin viene premiata con il gol del pareggio firmato da Dan Ndoye, bravo a chiudere uno scambio con Ricardo Rodriguez.

La gara cambia nuovamente volto poco dopo, quando Breel Embolo viene espulso per doppia ammonizione dopo una revisione del VAR che corregge un iniziale scambio di persona. Con l'uomo in più, Scaloni aumenta il peso offensivo inserendo Nico Gonzalez, ma nei tempi regolamentari il risultato non cambia.

Julian Alvarez e Lautaro regalano la semifinale all'Albiceleste

Nei tempi supplementari l'Argentina ritrova brillantezza e qualità. Dopo alcune occasioni non concretizzate, è Julian Alvarez a rompere l'equilibrio al 112': il destro dell'attaccante supera Kobel con una conclusione precisa che vale il 2-1. Nel finale, con la Svizzera ormai sbilanciata alla ricerca del pareggio, arriva anche il sigillo di Lautaro Martinez, che firma il definitivo 3-1 e chiude i conti. L'Argentina vola così in semifinale, dove affronterà l'Inghilterra per un posto nella finale del Mondiale 2026.