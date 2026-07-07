Una foto con una stella del basket a stelle e strisce, diventa l'occasione per Yann Bisseck per dire un addio 'scherzoso' al mondo del calcio e annunciare la sua nuova avventura. Il difensore tedesco dell'Inter si è infatti fatto immortalare in compagnia di Klay Thompson, quattro volte campione NBA coi Golden State Warriors oltre che oro olimpico e mondiale con gli Stati Uniti, postando poi lo scatto su Instagram con una didascalia: "Grazie calcio, prossimamente la NBA".

Yann Bisseck with NBA Star, Klay Thompson. ️



Bisseck posted this on his Instagram story, with the caption: “thank u football @nba up next” pic.twitter.com/gTM7Jid3j4 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) July 7, 2026