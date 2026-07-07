Una foto con una stella del basket a stelle e strisce, diventa l'occasione per Yann Bisseck per dire un addio 'scherzoso' al mondo del calcio e annunciare la sua nuova avventura. Il difensore tedesco dell'Inter si è infatti fatto immortalare in compagnia di Klay Thompson, quattro volte campione NBA coi Golden State Warriors oltre che oro olimpico e mondiale con gli Stati Uniti, postando poi lo scatto su Instagram con una didascalia: "Grazie calcio, prossimamente la NBA". 

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 22:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.