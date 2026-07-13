Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato dell'Inter nel corso della trasmissione Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento, soffermandosi sulle prospettive della squadra di Cristian Chivu.

"L'Inter è molto simile a quella dello scorso anno, al momento è cambiato quasi solo il portiere. Aspettiamo di capire cosa succederà sulla fascia destra, che è diventata una sorta di giallo, ma è rassicurante sapere che la struttura della squadra è rimasta praticamente la stessa".

La Russa ha poi indicato il giocatore che seguirà con maggiore interesse durante la nuova stagione.

"Sono molto curioso di vedere Stankovic, figlio di un campione dell'Inter. Bisognerà capire se resterà in rosa, ma io spero proprio di sì".

"Bastoni? Deve ignorare le critiche"

Il presidente del Senato ha anche difeso Alessandro Bastoni, invitandolo a non lasciarsi condizionare dalle contestazioni.

"Quando un giocatore è forte è normale che venga preso di mira dagli avversari e anche dal pubblico. Il consiglio che gli do è di lasciarsi scivolare tutto addosso: tornerà il campione che tutti conosciamo".

"Per la Nazionale scelgo Mancini"

Spazio infine alla Nazionale italiana e al dibattito sul prossimo commissario tecnico.

"Per me Roberto Mancini è il migliore di tutti. L'importante è non abbassare il livello: punterei su di lui oppure su Antonio Conte, anche se vedo Conte più adatto a un club".

Sul Mondiale in corso, La Russa ha confessato di tifare per l'Argentina.

"Spero che vinca l'Argentina, che sostengo sempre quando non gioca l'Italia. Non per Lautaro Martinez, ma perché in quel Paese vivono tantissimi italiani. Avevo puntato sulla Norvegia, ma credo che sia stata eliminata dall'Inghilterra in modo ingiusto".