Appresa la notizia della decisione del CONI che ha deciso di non concedergli l'idoneità agonistica, Anan Khalaili ripubblica un suo amico che lo invita a tenere alta la testa e a non perdere la dignità, per poi postare una foto con una sua esultanza che lo vede intento nell'atto di compiere un sujud, il gesto islamico della prostrazione, e dove viene citato un versetto tratto dalla Sura Al-Baqarah del Corano, nello specifico il versetto 2:216: "È possibile che abbiate avversione per qualcosa che invece è un bene per voi, e può darsi che amiate ciò che invece vi è dannoso".

Scelta evidentemente non casuale, in quanto il significato del versetto è quello di avere fiducia nel disegno divino quando si affrontano situazioni avverse o si vuole ardentemente qualcosa che sembra irraggiungibile.