Nel corso del forum di Banca Ifis è intervenuto anche Dino Ruta, professore di Sport and Events Business della Sda Bocconi e direttore del Master FIFA, che ha sottolineato le differenze vigenti nella gestione tra club europei e franchigie statunitensi: "Il sistema europeo e quello americano si somigliano poco: la UEFA raduna 55 federazioni nazionali, con oltre mille club solo nei campionati di vertice, mentre per ciascuno degli sport americani le franchigie professionistiche sono al massimo una trentina. Negli USA non esiste la possibilità di comprare e vendere i giocatori, e il costo del personale è la metà della spesa complessiva. L’arrivo della NBA in Europa potrebbe portare ibridazioni dal punto di vista della governance e della gestione economico-finanziaria, pur nel rispetto delle diverse culture, sportive e manageriali".