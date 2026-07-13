Intervenendo in diretta Rai Radio 1, l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa in tema obiettivi stagionali: "A luglio tutte vogliono rinforzarsi e correre per lo Scudetto. Bisogna vedere cosa succede sul mercato. L'Inter è la favorita, poi ci sono 5 o 6 squadre che vogliono far bene. Juventus e Milan hanno potenzialità per migliorarsi, noi dobbiamo proseguire il nostro percorso e stabilizzarci in alto per restare dentro la Champions il più possibile, che è quella che ti garantisce la possibilità di rinforzarti a livello economico. Se riusciamo a restare su negli anni allora si può puntare allo Scudetto. Il finale dello scorso anno ci ha lasciato tanto entusiasmo e vogliamo riproporci tutti insieme".