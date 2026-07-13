Spazio a commenti e analisi sulle conferenze stampa di inizio stagione di Chivu e Marotta. Salta ufficialmente l'affare Khalaili dopo il no del Coni, un pensiero al ragazzo e al suo stato di salute. Inter costretta a ripartire da zero sul mercato, ma le parole del presidente fanno "paura".
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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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