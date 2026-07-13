Matteo Cocchi è pronto a intraprendere una nuova avventura in prestito con la possibilità di crescere sul piano dell'esperienza. Secondo quanto riferisce SestaPorta, sul giovane talento si registra da giorni il pressing deciso del Padova. Ma il Pisa resta in forte vantaggio e valuta l'operazione sulla falsariga di quella già vista per Akinsanmiro, ovvero un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nei prossimi giorni Cocchi parlerà con l'Inter, dopodiché le trattative potranno accelerare.

Sezione: Mercato / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 21:08
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione