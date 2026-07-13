Come già accaduto in passato, l'ex attaccante del Liverpool e della Nazionale dei Tre Leoni, Emile Heskey, non rinuncerebbe fosse nei Reds a Curtis Jones questa estate, nonostante i tentativi dell'Inter di portarlo a Milano. Al contempo, parlando con Boyle Sports, capisce le necessità del giocatore che desidera fare un'esperienza altrove dopo tanti anni ad Anfield Road: "Io terrei Curtis Jones perché offre una valida alternativa e diverse opzioni. Dipende se vuole continuare a essere un giocatore di riserva, ma ha la qualità per entrare in squadra. Se ha ambizioni internazionali, ha bisogno di giocare con regolarità. Ha vinto gli Europei Under 21 ed è stato uno dei migliori giocatori del torneo. Ha visto altri fare il salto di qualità e approdare in prima squadra, ma ha bisogno di giocare con regolarità per fare lo stesso".