Il Corriere dello Sport sceglie la via della prudenza sulla vicenda di Anan Khalaili, l'esterno israeliano classe 2004 per il quale non è ancora arrivata l'idoneità sportiva da parte del Coni. L'Inter stessa è in attesa, l'esito potrebbe già arrivare nella giornata di oggi. Ma nel frattempo ci si comincia a guardare attorno.

"Il primo nome che viene in mente è quello di Guéla Doué, fratello maggiore di Desiré, già circolato nelle ore che avevano preceduto l’accordo definitivo tra Inter e Union Saint-Gilloise per Khalaili - si legge sul quotidiano -. Trattandosi però di un giocatore dalle caratteristiche diverse dall’israeliano, non è da escludere che Chivu (le cui richieste sono chiare ormai da tempo) possa preferirgli altri profili. Tra questi potrebbe comparire anche Rafik Belghali: l’algerino era stato accostato ai nerazzurri già a gennaio, ma il suo trasferimento sarebbe stato impossibile da regolamento, avendo già giocato con un’altra squadra prima del Verona nell’arco della stessa stagione. La dirigenza interista l’ha però seguito con interesse e potrebbe stavolta fare un ragionamento concreto su di lui, che rimane anche nel mirino di altri club di Serie A. Per ora è soltanto una suggestione: tutto passa dalle novità attese sul fascicolo di Khalaili".