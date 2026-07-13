La dirigenza dell'Inter e l'entourage di Pio Esposito stanno lavorando al rinnovo di contratto per l'attaccante, che al primo anno in prima squadra coi nerazzurri ha conquistato subito Scudetto e Coppa Italia dimostrandosi un cambio all'altezza dei titolari Lautaro e Thuram.

Esposito è attualmente l'unico attaccante a disposizione di Chivu, come scrive il Corriere dello Sport, visto che sia la "ThuLa" che Bonny sono chi al Mondiale e chi in vacanza (l'ivoriano, eliminato a fine giugno ai sedicesimi). Nel frattempo, dietro le quinte, come detto si lavora a un prolungamento fino al 2031, un anno in più rispetto all'attuale scadenza, con un riconoscimento economico che dovrebbe portare il ragazzo a un ingaggio da 1,2 milioni l'anno. Chiaro l'intento della società di costruire l'attacco del futuro sulle spalle di Esposito.