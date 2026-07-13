La tanto attesa notizia dai tifosi giallorossi è arrivata: Paulo Dybala ha rinnovato il suo accordo con la Roma. L'attaccante argentino ha posto la fatidica firma sul nuovo contratto che lo legherà al club giallorosso per un'altra stagione, senza opzioni di rinnovo: Dybala guadagnerà poco meno di 3 milioni di euro più bonus. In mattinata l'agente Carlos Novel si è recato a Trigoria per sistemare gli ultimi dettagli e procedere con la formalizzazione del nuovo accordo che è stato ufficializzato dal club giallorosso con questa nota.

Il comunicato giallorosso: "Avanti insieme"

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol.

La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!"