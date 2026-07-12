L'Inter ha rimesso gli occhi su Guéla Doué, terzino destro dello Strasburgo e nazionale della Costa d'Avorio, tra i profili seguiti per rinforzare la corsia destra in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha avviato i primi sondaggi dopo il mancato arrivo di Palestra e ora potrebbe tornare alla carica in attesa di da chiarire la situazione legata a Khalaili.

Alla scoperta di Doué

Guéla, 23 anni, è reduce da una crescita costante in Ligue 1, dove si è affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo.Cresciuto nel settore giovanile del Rennes insieme al fratello Desiré, stella del Psg, Doué si è trasferito allo Strasburgo nel 2024, conquistando subito un posto da titolare. Nell'ultima stagione ha collezionato 24 presenze in campionato con 2 gol e 6 assist, oltre a 8 apparizioni in Conference League, dimostrando grande continuità e duttilità.

Le sue qualità sono emerse anche con la Costa d'Avorio, dove recentemente ha deciso con un gol e un assist l'amichevole pre Mondiale contro la Francia, confermando le sue doti offensive, la capacità di giocare anche a centrocampo e un'ottima abilità nel dribbling e nei duelli individuali.

Sulle sue tracce ci sono diversi club europei, ma l'ostacolo principale resta la valutazione dello Strasburgo, che in passato aveva già fissato il prezzo del cartellino intorno ai 40 milioni di euro.