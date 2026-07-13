Oggi o domani si saprà l'esito degli esami a cui verrà sottoposto Anan Khalaili. Secondo Tuttosport, però, l'affare con l'Union Saint-Gilloise è a forte rischio e infatti persino in Israele si è cominciato a parlare dell'interessamento dei club di Premier League, alla finestra per saperne di più.

Nel caso in cui dovesse davvero non arrivare l'idoneità, il nome che sta prendendo forza è quello di Guela Doué, ma il cartellino costa 40 milioni e le caratteristiche sono differenti da quelle dell'israeliano. Il che potrebbe rendere Doué non una prima scelta, discorso che varrebbe anche per Molina dell'Atletico Madrid e per Giay del Palmeiras. Ndoye ha invece il "problema" opposto": troppo offensivo, andrebbe impostato come quinto di centrocampo e costa anche lui 40 milioni. "Potrebbe tornare così in auge Rafik Belghali - si legge sul quotidiano - L’algerino, da tempo sulla lista nerazzurra, costa “soli” 15 milioni, col Verona che aspetta l’acquirente giusto per incassare una cifra considerevole per un club neo-retrocesso. Vista la situazione, non si possono escludere sorprese (Read del Feyenoord?) o la riapertura clamorosa di files archiviati: Perisic gode della stima di Chivu e della dirigenza, se non avesse 37 anni probabilmente sarebbe già stato riportato a Milano da tempo".

Va però segnalato come Doué sia anche nei pensieri del Milan. Cercato l'estate scorsa, alla fine i rossoneri erano andati su Athekame, anche per le alte richieste dello Strasburgo.